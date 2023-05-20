Аршавин: Кришито внес большой вклад в игру «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своем экс-одноклубнике Доменико Кришито, завершившем карьеру футболиста.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Итальянский футболист выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» с 2011 по 2018 год. В составе команды из Северной столицы он провел 224 матча, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач.

В течение карьеры Кришито также играл за «Ювентус» и «Торонто», откуда в 2023 году вернулся в «Дженоа», воспитанником которого является.