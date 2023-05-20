ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аршавин: Кришито внес большой вклад в игру «Зенита»

Итальянец принял решение завершить карьеру.
20 мая 2023 14:59
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своем экс-одноклубнике Доменико Кришито, завершившем карьеру футболиста.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внес большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Итальянский футболист выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» с 2011 по 2018 год. В составе команды из Северной столицы он провел 224 матча, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач.

В течение карьеры Кришито также играл за «Ювентус» и «Торонто», откуда в 2023 году вернулся в «Дженоа», воспитанником которого является.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тюкавин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Торпедо»
Игра состоится в «Лужниках».
20.05.2023 15:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» – ЦСКА
ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» – ЦСКА
20.05.2023 15:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Зенит» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
Игра 28-го тура состоится в Оренбурге.
20.05.2023 15:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дюрица: Дзюба очень хорошо играет и принес много пользы «Локомотиву»
Артем стал автором восьми голов в девяти матчах.
20.05.2023 15:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 32-го тура Первой лиги
Один из претендентов на участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ вновь потерял очки.
20.05.2023 15:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Аршавин: Кришито внес большой вклад в игру «Зенита»
Итальянец принял решение завершить карьеру.
20.05.2023 14:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 28-го тура РПЛ
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
20.05.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Промес рассказал о неприязни к Малкому
Промес рассказал о неприязни к Малкому
Форвард «Спартака» проигрывает бразильцу в гонке лучших бомбардиров РПЛ.
20.05.2023 14:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Губерниев назвал лучшего тренера в РПЛ
Губерниев назвал лучшего тренера в РПЛ
В топ-3 журналист также включил Валерия Карпина.
20.05.2023 14:19
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика