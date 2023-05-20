«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 32-го тура Первой лиги

Футболисты «Енисея» и «Нефтехимика» сыграли вничью в матче 32-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля забили Александр Канаплин (56-я минута) и Никита Глушков (90+2), у гостей отличились Игорь Школик (38) и Константин Базелюк (64).

«Енисей» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право на участие в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу. Ранее «Енисей» получил лицензию РФС, дающую возможность выступать в РПЛ.

«Нефтехимик» набрал 41 очко и располагается на 11-й строчке, потеряв шансы на попадание в зону стыковых матчей.

В 33-м туре 27 мая «Нефтехимик» примет «Уфу», а «Енисей» сыграет на выезде с «Кубанью».