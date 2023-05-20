Фестиваль FONFEST состоится в воскресенье, 21 мая, – в день матча «Спартак» – ПФК ЦСКА, на территории Арт-квартала Хохловка по адресу: Хохловский переулок 7-9с11.

Во дворе Арт-клуба будут установлены два больших экрана, на которых в прямом эфире покажут главное московское дерби страны. Для поклонников красно-синих будет предусмотрена обширная развлекательная и музыкальная программа: выступление диджеев, командные игры по мини-футболу и фонпонгу, поп-ап-выставка музея ПФК ЦСКА, фотозона с Кубком УЕФА и кастом-станция футбольных джерси.

Вход на фестиваль FONFEST – свободный, по предварительной регистрации на сайте.