Дюрица: Дзюба очень хорошо играет и принес много пользы «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о нападающем «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Локомотив» очень впечатлил во второй части чемпионата. Связано ли это с приходом Дзюбы? Так говорить неправильно. Успех команды в первую очередь связан с работой тренерского штаба, каждого игрока и менеджмента. Нельзя кого-то выделять в особую категорию. Но, конечно, Артем очень хорошо играет и принес много пользы красно-зеленым. Сейчас Дзюба — лучший нападающий РПЛ. Не приходит на ум никто сильнее», - приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба стал игроком «Локомотива» в минувшее зимнее трансферное окно. На счету Дзюбы девять матчей в составе команды, в которых он забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. В сегодняшнем матче с «Факелом» Дзюба участие не принимает.