«Зенит» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 28-го тура чемпионата России.

«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Зенит»: Васютин, Чистяков, Круговой, Сантос, Алип, Сутормин, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

После 27 туров «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу, обеспечив досрочно пятый подряд титула чемпиона России. «Оренбург» с 39 очками занимает восьмое место в чемпионате.

Матч первого круга в Санкт-Петербурге закончился разгромом «Оренбурга» со счетом 8:0. Хет-трик оформил Вендел, дубль на счету Малкома, по голу забили Сергеев, Кузяев и Павловец.

Матч в Оренбурге начнется в 16:00 по московскому времени.