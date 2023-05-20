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Тюкавин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Торпедо»

Игра состоится в «Лужниках».
Тюкавин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Торпедо»
20 мая 2023 15:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Торпедо» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Прошкин, Роганович, Орехов, Енин, Чурич, Караев, Стефанович, Турищев, Рейна.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Норманн, Тюкавин, Гладышев, Смолов.

Матч первого круга между командами завершился крупной победой «Динамо» со счетом 4:0. Дубль был на счету Фёдора Смолова, по мячу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Игра в «Лужниках», которая начнется в 16:30 по московскому времени станет для «Динамо» первой после отставки Славиши Йокановича с поста главного тренера.

«Динамо» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Торпедо» с 13 очками замыкает турнирную таблицу, уже оформив вылет в Первую лигу.

источник: «Советский спорт»
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