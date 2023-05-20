Эдуард Сперцян: хотелось бы повторить путь Мхитаряна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что желает повторить путь своего соотечественника Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян — гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню, на котором сейчас играет Генрих», - приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 36 встречах в составе «Краснодара» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мхитарян стал финалистом Лиги чемпионов в составе «Интера».