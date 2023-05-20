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Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» над «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ

Победный гол был забит на 86-й минуте встречи.
Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» над «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ
20 мая 2023 16:00
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» победили воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит на 86-й минуте, вышедшим на замену Антоном Миранчуком.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (четыре победы и две ничьих), «Факел» прервал трёхматчевую победную серию. «Локомотив» набрал 39 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, у «Факела» 27 очков, команда осталась на 12-м месте.

В 29-м туре 28 мая «Локомотив» встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене», а «Факел» примет в Воронеже «Крылья Советов».

Чемпионат России

28-й тур

«Локомотив» – «Факел» – 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 86.

источник: «Советский спорт»
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