Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» над «Факелом» в матче 28-го тура РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит на 86-й минуте, вышедшим на замену Антоном Миранчуком.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (четыре победы и две ничьих), «Факел» прервал трёхматчевую победную серию. «Локомотив» набрал 39 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, у «Факела» 27 очков, команда осталась на 12-м месте.

В 29-м туре 28 мая «Локомотив» встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене», а «Факел» примет в Воронеже «Крылья Советов».

Чемпионат России

28-й тур

«Локомотив» – «Факел» – 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 86.