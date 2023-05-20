«Уфа» обыграла «КАМАЗ» в матче Первой лиги

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился матч 32-го тура Первой лиги, в котором местная «Уфа» принимала «КАМАЗ».

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте встречи - отличился защитник уфимской команды Александр Сухов.

После этой победы «Уфа» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка, лишь на одно очко отставая от спасительного 14-го места.

«КАМАЗ» располагается на 10-й позиции, имея в своем активе 41 очко.

Чемпионат России. Первая лига

32-й тур

«Уфа» - «КАМАЗ» - 1:0 (1:0)

Гол: Сухов, 15.