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В сборной России рассказали о возможности провести товарищеский матч в июне 

Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина может встретится со сборной Камеруна.
20 мая 2023 16:14
автор: Глеб Шевяков

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением по поводу того, кто может стать следующем соперником национальной команды.

«Мне известно о контрольном матче с Камеруном столько же, сколько и остальным. Сейчас прорабатываются варианты. В РФС есть отдел международный, который занимается поиском спаррингов на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. В данный момент известна лишь дата. Сыграем сейчас игру или две в Москве. Надеюсь, что одна будет в Москве», – приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований.

Добавим, что в марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча с национальными командами Ирака (2:0) и Ирана (1:1).

источник: «Спорт-Экспресс»
В сборной России рассказали о возможности провести товарищеский матч в июне 
Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина может встретится со сборной Камеруна.
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