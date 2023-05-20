В сборной России рассказали о возможности провести товарищеский матч в июне 

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением по поводу того, кто может стать следующем соперником национальной команды.

«Мне известно о контрольном матче с Камеруном столько же, сколько и остальным. Сейчас прорабатываются варианты. В РФС есть отдел международный, который занимается поиском спаррингов на товарищеские матчи. Поэтому ждем объявлений. В данный момент известна лишь дата. Сыграем сейчас игру или две в Москве. Надеюсь, что одна будет в Москве», – приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что весной прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований.

Добавим, что в марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча с национальными командами Ирака (2:0) и Ирана (1:1).