«Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ 

Футболисты «Тоттенхэма» дома уступили «Брентфорду» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «пчел».

В составе гостевой дубль оформил полузащитник Брайан Мбемо (50-я, 62-я минуты), гол на счету Йоана Виссы (88). За хозяев поля забитым мячом отличился форвард Гарри Кейн (8).

Таким образом, «Брентфорд» набирает 56 очков и по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 57 очков после 37 проведенных игр.

28 мая подопечные Томаса Франка примут на своем поле «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» в тот же день отправится в гости к «Лидсу».

АПЛ

37-й тур

«Тоттенхэм» – «Брентфорд» – 1:3 (1:0)

Голы: Кейн, 8 – Мбемо, 50, 62. Висса, 88.