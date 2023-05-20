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«Торпедо» - «Динамо»: «бело-голубые» открыли счет уже на второй минуте встречи

Отличился Константин Тюкавкин.
«Торпедо» - «Динамо»: «бело-голубые» открыли счет уже на второй минуте встречи
20 мая 2023 16:38
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются столичные «Торпедо» и «Динамо».

Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи - Дмитрий Скопинцев с фланга прострелил в центр штрафной, а форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин замкнул передачу, отправив мяч в сетку.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.

источник: «Советский спорт»
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