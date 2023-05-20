Миранчук признался, что игроки «Локомотива» воспринимают вторую половину сезона РПЛ как финал 

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором московский клуб одержал минимальную победу над «Факелом» (1:0).

«Надо отдать должное сопернику, очень сложная команда. Получился плотный футбол, но нам удалось реализовать свой момент. Все молодцы, все сражались. Могу только поздравить с победой. Вторая часть сезона для нас как финал, так как за первый круг мы многое упустили. Настраиваемся отдавать силы в каждой игре», — приводит слова 27-летнего футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что гол Миранчука стал победным для «Локомотива» в очной встрече с «Факелом». В данный момент подопечные Михаила Галактионова имеют беспроигрышную серию в шесть матчей и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков.