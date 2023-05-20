Евгений Морозов высказался о возможном возвращении в «Локомотив»

Защитник «Факела» Евгений Морозов высказался о возможном возвращении в московский «Локомотив» по окончании аренды.

«Сейчас я в «Факеле». Главное, чтобы команда осталась в РПЛ. А дальше будет видно. Мысли о «Локомотиве»? Пока никаких. Думаю, как отработать последние игры.

Я ни с кем пока не разговариваю. Я в «Факеле», думаю только об этом. Предлагал ли мне «Факел» новое арендное соглашение или контракт? Пока нет», - приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее «Факел» уступил «Локомотиву» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги - 0:1.

«Факел» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Локомотив» находится на восьмом месте с 39 очками.