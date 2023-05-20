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Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Факелом»

Московская команда обыграла соперника со счетом 1:0
20 мая 2023 16:55
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о победе команды в матче 28-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

«Была вязкая игра с большим количеством единоборств. Прекрасно понимали, что соперник пропагандирует такой стиль игры. Ребята большие молодцы, они очень организованно выглядели сегодня. Возможно, что‑то не получалось по качеству или не хватало какой‑то остроты, но то, что есть три очка, это приятно», — заявил 38-летний специалист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что победу «Локомотиву» над «Факелом» принес гол полузащитника Антона Миранчука на 87-й минуте встречи.

В настоящий момент красно-зеленые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 28 проведенных матчей. «Факел» идет на 12-й позиции с 27-ю очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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