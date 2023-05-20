ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Вильярреал» в компенсированное время вырвал победу у «Жироны» в матче Ла Лиги

Три очка в прошедшей встрече принес забитый мяч форварда Жерара Морено.
20 мая 2023 16:55
автор: Александр Кожевников

В Жироне (Испания) завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором местный одноименный клуб принимал «Вильярреал».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - отличился Йереми Пино, выведя «Вильярреал» вперед. «Жироне» удалось отыграться еще до перерыва - гол на свой счет записал Давид Лопес. Победу «Вильярреалу» на четвертой минуте компенсированного времени принес точный удар Жерара Морено.

«Вильярреал» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 58 очков. «Жирона», набрав 49 очков, находится на седьмой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 35-й тур.

«Жирона» - «Вильярреал» - 1:2 (1:1)

Голы: Пино, 9 - 0:1. Лопес, 24 - 1:1. Жерар Морено, 90+4 - 1:2.

источник: «Советский спорт»
«Оренбург» – «Зенит»: Мантуан вывел гостей вперед
Питерский клуб забил гол 29-й минуте встречи.
20.05.2023 17:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Факелом»
Московская команда обыграла соперника со счетом 1:0
20.05.2023 16:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Вильярреал» в компенсированное время вырвал победу у «Жироны» в матче Ла Лиги
Три очка в прошедшей встрече принес забитый мяч форварда Жерара Морено.
20.05.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Евгений Морозов высказался о возможном возвращении в «Локомотив»
Футболист находится в аренде в «Факеле».
20.05.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Миранчук признался, что игроки «Локомотива» воспринимают вторую половину сезона РПЛ как финал 
Хавбек «железнодорожников» высказался о победе команды над «Факелом».
20.05.2023 16:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Торпедо» - «Динамо»: «бело-голубые» открыли счет уже на второй минуте встречи
«Торпедо» - «Динамо»: «бело-голубые» открыли счет уже на второй минуте встречи
Отличился Константин Тюкавкин.
20.05.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ 
Игра состоялась в Лондоне, на домашней арене «шпор».
20.05.2023 16:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В сборной России рассказали о возможности провести товарищеский матч в июне 
Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина может встретится со сборной Камеруна.
20.05.2023 16:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Уфа» обыграла «КАМАЗ» в матче Первой лиги
Встреча завершилась минимальной победой хозяев.
20.05.2023 16:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика