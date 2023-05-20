«Вильярреал» в компенсированное время вырвал победу у «Жироны» в матче Ла Лиги

В Жироне (Испания) завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором местный одноименный клуб принимал «Вильярреал».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт на девятой минуте встречи - отличился Йереми Пино, выведя «Вильярреал» вперед. «Жироне» удалось отыграться еще до перерыва - гол на свой счет записал Давид Лопес. Победу «Вильярреалу» на четвертой минуте компенсированного времени принес точный удар Жерара Морено.

«Вильярреал» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 58 очков. «Жирона», набрав 49 очков, находится на седьмой позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 35-й тур.

«Жирона» - «Вильярреал» - 1:2 (1:1)

Голы: Пино, 9 - 0:1. Лопес, 24 - 1:1. Жерар Морено, 90+4 - 1:2.