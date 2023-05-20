«Оренбург» – «Зенит»: Мантуан вывел гостей вперед

В данный момент проходит первый тайм матча 28-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Футболисты играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу сине-бело-голубых после того, как забитым мячом отличился полузащитник Густаво Мантуан на 29-й минуте.

В матче первого круга чемпионата петербуржцы разгромили «горожан» со счетом 8:0.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре чемпионата. В данный момент у команды Сергея Семака 65 очков после 27 проведенных матчей. «Оренбург» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 39 очков.