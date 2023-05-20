«Торпедо» – «Динамо»: VAR отменил удаление Захаряна

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются столичные «Торпедо» и «Динамо».

На 36-й минуте встречи «Динамо» чуть не осталось в меньшинстве. Арсен Захарян получил красную карточку за грубый фол на игроке «Торпедо». Нарушение попало на проверку VAR, после чего Василий Казарцев отменил удаление, изменив меру пресечения на желтую карточку.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.