«Оренбург» – «Зенит»: хозяева сравняли счет в концовке первого тайма

В данный момент проходит первый тайм матча 28-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Футболисты играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Отметим, что хозяевам удалось сравнять счет в матче благодаря забитому мячу Александра Эктова на 41-й минуте.

Таким образом, счет стал 1:1. Ранее за гостевую команду гол забил бразилец Густаво Мантуан на 29-й минуте.

Напомним, что матч первого круга чемпионата России между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых (8:0).

Добавим, что «Зенит» досрочно завоевал чемпионство за четыре тура до конца чемпионата в матче со «Спартаком» (3:2). Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. «Оренбург» идет на восьмом месте, набрав 39 очков после 27 матчей.