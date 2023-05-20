Гладышев удвоил преимущество «Динамо» в матче с «Торпедо»

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются столичные «Торпедо» и «Динамо».

На 45-й минуте встречи бело-голубые забили второй гол в ворота своего соперника. Автором забитого мяча стал Ярослав Гладышев.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.