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«Динамо» обыгрывает «Торпедо» после первого тайма матча РПЛ

Матч проходит на стадионе «Лужники» в Москве.
«Динамо» обыгрывает «Торпедо» после первого тайма матча РПЛ
20 мая 2023 17:20
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются столичные «Торпедо» и «Динамо».

В матче завершился первый тайм. Счет после первой половины встречи - 2:0 в пользу «Динамо». Счет был открыт на второй минуте встречи - автором гола стал Константин Тюкавкин. Второй гол в ворота Егора Бабурина был забит на 45-й минуте встречи - отличился Ярослав Гладышев, которому ассистировал Арсен Захарян.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.

источник: «Советский спорт»
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