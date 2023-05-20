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«Оренбург» – «Зенит»: команды обменялись голами в первом тайме матча 28-го тура РПЛ

В данный момент счет в игре – 1:1.
«Оренбург» – «Зенит»: команды обменялись голами в первом тайме матча 28-го тура РПЛ
20 мая 2023 17:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Оренбург»

Завершился первый тайм матча 28-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимает на своем поле «Зенит».

Отметим, что игроки ушли на перерыв при счете 1:1.

В составе гостей отличился бразильский полузащитник Густаво Мантуан (29-я минута), хозяева поля ответили голом хавбека Александра Эктова (41-я минута).

Напомним, что в матче первого круга чемпионата России «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.

Добавим, что питерский клуб стал досрочным обладателем титула РПЛ после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. «Оренбург» идет на восьмом месте, набрав 39 очков после 27 матчей.

источник: «Советский спорт»
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