Гильерме заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о своих карьерных планах в стане «железнодорожников».

«Я остаюсь в «Локомотиве». Надеюсь, у меня будет игровое время», — приводит слова 37-летнего голкипера красно-зеленых «Чемпионат».

Напомним, что Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Всего за московскую команду он провел 382 матча, пропустил 380 голов и отстоял 141 встречу на ноль. В текущем сезоне он принял участие в пяти играх. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

После получения российского гражданства он также вызывался в сборную России, за которую сыграл 19 матчей.