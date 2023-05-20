«Торпедо» – «Динамо»: Арсен Захарян довел счет до разгромного

В эти минуты в Москве на стадионе «Лужники» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются столичные «Торпедо» и «Динамо».

На 53-й минуте встречи игроки «Динамо» довели счет до разгромного – отличился Арсен Захарян. Арсен отдал передачу на Федора Смолова, и форвард пробил по воротам. Вратарь автозаводцев Егор Бабурин отбил мяч перед собой, а на добивании оказался точен Захарян. В данный момент бело-голубые обыгрывают своего соперника со счетом 3:0.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.