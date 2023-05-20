В «Локомотиве» рассказали, как продвигаются переговоры о продлении контракта с Дзюбой 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу физического состояния форварда команды Артема Дзюбы, а также о продлении соглашения с 34-летним футболистом.

«Дзюба восстанавливается, все идет по плану. Чтобы не усугубить, тренер предоставил ему паузу. С «Рубином» он не сыграет. Наши переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой», — приводит слова Нагорных Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года на правах свободного агента. С тех пор за московский клуб он провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его текущий контракт с «железнодорожниками» истекает ближайшим летом.