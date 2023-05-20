«Волга» обыграла махачкалинское «Динамо» в Первой лиге

В Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершился матч 32-го тура Первой лиги, в котором махачкалинское «Динамо» принимало ульяновскую «Волгу». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте встречи - отличился Илья Кубышкин. Второго гола пришлось ждать достаточно долго - он был забит на 83-й минуте. Кирилл Морозов точным ударом удвоил преимущество гостей. Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

Махачкалинское «Динамо» после 32 матчей набрало 49 очков и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. «Волга» с 29 очками находится в зоне вылета - на 17-й строчке.

Чемпионат России. Первая лига

32-й тур

«Динамо» Мх - «Волга» - 0:2 (0:1)

Голы: Кубышкин, 13 - 0:1. Морозов, 83 - 0:2.