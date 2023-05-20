«Оренбург» – «Зенит»: гол Гойковича вывел хозяев вперед

В данный момент проходит второй тайм матча 28-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Футболисты играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Отметим, что счет в матче стал 2:1 в пользу домашней команды благодаря голу защитника Ренато Гойковича на 62-й минуте встречи. 27-летний игрок забил с розыгрыша углового.

В первом тайме матча в составе гостей отличился бразильский полузащитник Густаво Мантуан (29-я минута), за «горожан» гол забил хавбек Александр Эктов (41-я минута).

Напомним, что в матче первого круга чемпионата России «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.

Добавим, что питерский клуб стал досрочным обладателем титула РПЛ после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. «Оренбург» идет на восьмом месте, набрав 39 очков после 27 матчей.