«Ахмат» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 28-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 20 мая, в Грозном. Начало – в 19:00 мск.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Гбамбле, Конате.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Главчич, Гильерме, Бикел, Долгов.

Напомним, что в данный момент «Ахмат» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут 15‑ми (18 очков).