«Зенит» вырвал ничью в выездном матче РПЛ против «Оренбурга»

«Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2.

За оренбуржцев голы забили полузащитник Александр Эктов (41-я минута) и защитник Ренато Гойкович (62). У гостей забитыми мячами отличились нападающие Густаво Мантуан (29) и Иван Сергеев (90+6).

Таким образом, «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, набрал 66 очков. «Оренбург» расположился на восьмой строчке (40 очков).

В следующем туре чемпионата подопечные Марцела Лички отправятся в гости к «Торпедо» (27 мая). Команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Сочи» (27 мая).

РПЛ

28-й тур

«Оренбург» – «Зенит» – 2:2 (1:1)

Голы: Эктов, 41. Гойкович, 62 – Мантуан, 29. Сергеев, 90+6.