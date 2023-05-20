«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ

В Москве на стадионе «Лужники» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречались столичные «Торпедо» и «Динамо».

Встреча завершилась крупной победой «бело-голубых» со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи - Дмитрий Скопинцев с фланга прострелил в центр штрафной, а форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин замкнул передачу, отправив мяч в сетку. В концовке первого тайма Ярослав Гладышев удвоил преимущество «Динамо» в счете, а на 53-й минуте Арсен Захарян довел счет до разгромного.

После 28 матчей Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.

РПЛ

28-й тур

«Торпедо» – «Динамо» – 0:3 (0:2)

Голы: Тюкавин, 2. Гладышев, 45. Захарян, 53.