«Зенит» сравнял счет в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Отметим, что счет встречи стал 2:2 после того, как форвард питерцев Иван Сергеев забил гол на шестой добавленной минуте ко второму тайму.

Напомним, что в матче первого круга чемпионата России «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.

Добавим, что питерский клуб стал досрочным обладателем титула РПЛ после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура. Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 65 очков. «Оренбург» идет на восьмом месте, набрав 39 очков после 27 матчей.