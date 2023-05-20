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Дубль Крамарича помог «Хоффенхайму» обыграть «Унион»

Встреча завершилась настоящим экшеном.
20 мая 2023 18:42
автор: Александр Кожевников

В Зинсхайме (Германия) завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» принимал «Унион». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте - отличился Ила Бебу. На 36-й минуте Андрей Крамарич с пенальти удвоил преимущество хозяев поля. В добавленное к первому тайму время Данило Дуки отыграл один мяч.

Боевой выдалась концовка встречи - на 90-й минуте Крамарич оформил дубль, однако на пятой минуте компенсированного времени Аисса Лайдуни снова сократил отставание. точку же в матче на девятой минуте компенсированного времени поставил Мунас Даббур.

«Хоффенхайм» после 33 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Унион» располагается на четвертой позиции, набрав 59 очков.

источник: «Советский спорт»
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