«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1.

За бирмингемский клуб забитым мячом отличился полузащитник Джэйкоб Рэмси на 27-й минуте. Нападающий хозяев Роберто Фирмино забил гол на 90-й минуте.

На 22-й минуте матча гостевая команда не смогла реализовать пенальти.

Таким образом, «Астон Вилла» поднимается на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков после 37 проведенных игр. Подопечные Юргена Клоппа располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 66 очков.

В заключительном туре чемпионата, 28 мая «Астон Вилла» примет на своем поле «Брайтон». «Ливерпуль» отправится в гости к «Саутгемптону».

АПЛ

37-й тур

«Ливерпуль» – «Астон Вилла» (Бирмингем) – 1:1 (0:1)

Голы: Рэмси, 27 – Фирмино, 90.