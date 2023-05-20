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«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу в матче с «Борнмутом»

Встреча завершилась со счетом 1:0.
20 мая 2023 18:53
автор: Александр Кожевников

В Борнмуте (Англия) завершился матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась минимальной победой «МЮ».

Единственный гол в матче был забит на девятой минуте встречи - отличился бразильский полузащитник гостей Каземиро.

После 36 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 59 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

«Борнмут» с 39 очками располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига

37-й тур

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (0:1)

Гол: Каземиро, 9 - 0:1.

источник: «Советский спорт»
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