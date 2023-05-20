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Семак отреагировал на ничью в матче «Оренбург» – «Зенит»

Подопечным 47-летнего специалиста удалось избежать поражения в концовке встречи.
20 мая 2023 19:25
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда вырвала выездную ничью у «Оренбурга» (2:2).

Отметим, что второй гол питерцев был забит на шестой добавленной минуте второго тайма. Автором забитого мяча стал нападающий Иван Сергеев.

«Хороший результат, учитывая, как складывалась для нас игра. Нужно было забивать свои моменты и тогда можно было бы рассчитывать на победу. Соперник смотрелся также хорошо. Нашей команде большое уважение, что в такой ситуации играет до последней секунды. Такие ничьи показывают, насколько правильная и хорошая атмосфера в команде, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России за четыре тура до конца чемпионата в матче против «Спартака» (3:2). Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 66 очков. «Оренбург» располагается на восьмой строчке, набрав 40 очков после 28 матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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