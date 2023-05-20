«Неуважение». Вратарь «Динамо» Лещук раскритиковал Йокановича

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал бывшего главного тренера бело-голубых Славишу Йокановича за то, как он ушел из столичного клуба.

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу».

Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», - приводит слова Лещука «Чемпионат».

Напомним, 19 мая столичный клуб официально объявил об уходе Йокановича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен 32-летний специалист Павел Алтапов.