Валерий Кечинов назвал «провальным» сезон для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об итогах нынешнего сезона для столичной команды.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Из Кубка России команда вылетела, за золотые медали давно не борется. Единственный шанс немного реабилитироваться перед своими болельщиками — победа в дерби. Никто не знает, почему произошел этот спад «Спартака». Мы не находимся внутри команды. Все, что угодно могло произойти, потому что «Спартак» в прошлом году и в этом — две абсолютно разные команды, по игре и по результату», - приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» после 27 туров Российской Премьер-лиги с 50 очками в активе располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. Завтра, 21 мая. «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.