Лещук нашел негатив в разгромной победе над «Торпедо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, чем остался недоволен в игре «бело-голубых» в матче с «Торпедо».

«Динамо» имело колоссальное преимущество и иногда пижонило. Если коротко — чувствовался класс.

Плохо, что пижонили. Должны были играть намного энергичнее и доводить игру до более разгромного счёта, потому что было преимущество. Могли сыграть в более привлекающий футбол», - приводит слова Лещука «Чемпионат».

После 28 матчей Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.