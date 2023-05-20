Личка признался, что разочарован потерей очков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о прошедшем домашнем матче команды с «Зенитом» (2:2) в рамках 28-го тура РПЛ.

Отметим, что оренбуржцы упустили победу над сине-бело-голубыми в добавленное время.

«Понятно, что «Зенит» уровнем выше РПЛ. Жаль, что не хватило нескольких секунд до победы. В последних двух встречах соперник забил на шестой и пятой добавленных минутах, мы потеряли 5 очков в этих играх. Я очень грущу, потому что команда проделала хорошую работу, и в матче с «Динамо» я хотел бы сражаться за шестое место, — передает слова Лички «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 40 очков после 28 проведенных игр. Подопечным Марцела Лички осталось сыграть два матча – против «Торпедо» (27 мая) и «Динамо» (3 июня). «Горожане» отстают от московского клуба на пять очков.