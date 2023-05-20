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«Манчестер Юнайтед» достаточно набрать одно очко, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов

В двух последних матчах АПЛ команда Эрика тен Хага встретится с ﻿«Фулхэмом» и «Челси».
20 мая 2023 20:12
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» в двух заключительных матчах чемпионата Англии необходимо заработать одно очко, чтобы завоевать прописку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что основной соперник по таблице для «красных дьяволов» является «Ливерпуль», который располагается на пятой позиции и имеет 66 очков после 37 проведенных игр. В свою очередь, манкунианцы идут на четвертом месте, набрав 69 очков при 36 сыгранных матчей. Такое же количество очков имеет «Ньюкасл», находящийся на третьей строчке.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» достаточно сыграть вничью в двух оставшихся матчах АПЛ, чтобы квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Добавим, что 25 мая подопечные Эрика тен Хага на своем поле примут «Челси», а 28 мая сыграют дома «Фулхэмом».

источник: «Советский спорт»
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