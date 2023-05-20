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«Ахмат» дома разгромил «Химки» и вплотную приблизился к «Спартаку» в таблице РПЛ

Грозненцы трижды огорчили голкипера химчан.
«Ахмат» дома разгромил «Химки» и вплотную приблизился к «Спартаку» в таблице РПЛ
20 мая 2023 20:53
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Ахмат»

В матче 28-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле нанес крупное поражение подмосковным «Химкам».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Владислав Карапузов, Артем Тимофеев и Евгений Харин.

Таким образом, «Ахмат» набрал 49 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, однако теперь подопечные Сергея Ташуева отстают от занимающего четвертую строчку московского «Спартака» всего на одно очко.

«Химки» с 18 набранными очками по-прежнему занимают 15-е место и уже в следующем туре могут официально вылететь в Первую лигу.

РПЛ

28-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Химки» (Московская область) – 3:0 (1:0)

Голы: Карапузов, 28. Тимофеев, 49. Харин, 63.

источник: «Советский спорт»
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