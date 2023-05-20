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Дмитрий Булыкин: увольнение Йокановича повлияло на «Динамо»

«Бело-голубые» обыграли «Торпедо» со счетом 3:0.
20 мая 2023 20:39
автор: Александр Кожевников

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об итогах матча 28-го тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Торпедо».

«На игру «Динамо» в матче с «Торпедо» повлияло много факторов. Увольнение тренера всегда помогает встрепенуться игрокам. Футболисты хотят понравиться новому тренеру.

Отставка Йокановича повлияла на команду, но и «Торпедо» уже вылетело. Игроки «Динамо» всё ещё хотят сделать подарок болельщикам в виде побед. Эмоции от увольнения Йокановича сохранятся до конца сезона: игроки «Динамо» покажут максимум в оставшихся играх, а потом спокойно поедут в отпуск», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, в 28-м туре Российской Премьер-лиги «Динамо» оказалось сильнее «Торпедо» со счетом 3:0.

После 28 матчей Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 13 очков в 27 матчах. «Торпедо» уже лишилось шансов на сохранение прописки в элите российского футбола.

источник: Чемпионат.com
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