Сергеев высказался о своем игровом времени в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением по поводу матча 28-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2), а также прокомментировал свое игровое время в клубе.

Отметим, что забитый мяч российского футболиста в добавленное время позволил сине-бело-голубым избежать поражения.

«Хотелось победить, потому что мы всегда рассчитываем на три очка. К сожалению, после того, как засчитали гол, время вышло, но ничего страшного, думаю, ничья — закономерный результат, по игре. Иногда я выхожу в старте, иногда — на замену, но это тренерское решение, значит, тренеры видят так эту ситуацию. В этом ничего страшного нет — пользуюсь тем временем, что мне дают», — приводит слова Сергеева пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что игроки «Зенита» досрочно стали чемпионами России после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Сергеев за команду Сергея Семака сыграл 32 матча, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.