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«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига»

Судьба титула чемпионов Бундеслиги теперь в руках дортмундской «Боруссии».
«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига»
20 мая 2023 21:25
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Лейпцигом».

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Конрад Лаймер, а также Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи, реализовавшие пенальти.

Хозяева ответили точным ударом Сержа Гнабри.

«Лейпциг» набрал 63 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице, гарантировав себе место в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Мюнхенцы с 68 очками остались лидерами чемпионата, однако уже завтра их может сместить с вершины дортмундская «Боруссия» в случае гостевой встрече с «Аугсбургом».

В заключительном туре «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном», а Дортмунд дома примет «Майнц».

Бундеслига
33-й тур
«Бавария» (Мюнхен) - «Лейпциг» - 1:3 (1:0)
Голы: Гнабри, 25 - Лаймер, 64; Нкунку, 76 (с пенальти); Собослаи, 86 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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