«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига»

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Лейпцигом».

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Конрад Лаймер, а также Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи, реализовавшие пенальти.

Хозяева ответили точным ударом Сержа Гнабри.

«Лейпциг» набрал 63 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице, гарантировав себе место в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Мюнхенцы с 68 очками остались лидерами чемпионата, однако уже завтра их может сместить с вершины дортмундская «Боруссия» в случае гостевой встрече с «Аугсбургом».

В заключительном туре «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном», а Дортмунд дома примет «Майнц».

Бундеслига

33-й тур

«Бавария» (Мюнхен) - «Лейпциг» - 1:3 (1:0)

Голы: Гнабри, 25 - Лаймер, 64; Нкунку, 76 (с пенальти); Собослаи, 86 (с пенальти).