«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» и лишился шансов на завоевание золотых медалей АПЛ

«Арсенал» на выезде потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в матче забил нападающий «лесников» Тайво Авонийи на 19-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» потерял математические шансы обойти лидера АПЛ, «Манчестер Сити», который досрочно стал обладателем трофея. Лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 81 очко после 37 матчей. «Ноттингем Форест» располагается на 16-й строчке, набрав 37 очков после 37 игр.

В заключительном туре чемпионата «пушкари» сыграю дома с «Вулверхэмптоном» (28 мая). «Ноттингем Форест» в тот же день отправится в гости к «Кристал Пэлас».

АПЛ

37-й тур

«Нотингем Форест» – «Арсенал» – 1:0 (1:0)

Гол: Авонийи, 19.