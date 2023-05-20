«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

Футболисты «Манчестер Сити» досрочно стали обладателями титула АПЛ в сезоне-2022/2023.

Отметим, что «Манчестер Сити» в данный момент имеет 85 очков после 35 сыгранных матчей. Их ближайший преследователь, «Арсенал», сегодня, 20 мая потерпел поражение от «Ноттингем Форест» и потерял теоретическую возможность обойти команду Хосепа Гвардиолы в таблице.

«Канонирам» осталось сыграть заключительный матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона», имея в своем активе 81 очко. Лондонский клуб отстает на четыре очка от небесного-голубых, у которых также имеются две игры в запасе.

Добавим, что «Манчестер Сити» завоевывает чемпионство Англии третий сезон подряд. Этот трофей стал восьмым в истории клуба.