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«Это сложно, но мы справились»: Клопп - о попадании в Лигу Европы

«Ливерпуль» не примет участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
20 мая 2023 21:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал попадание команды в Лигу Европы по итогам сезона.

«Будем бороться в Лиге Европы. Сделаем этот турнир своим. Я не настолько избалован. То, что мы завоевали путевку в этот турнир, само по себе достижение, ведь у нас серьезные соперники. Это сложно, но мы справились. Давайте посмотрим, что мы сможем там сделать», - приводит слова немецкого специалиста ВВС.

Напомним, в матче 37-го тура АПЛ «красные» сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В свою очередь, «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

источник: BBC
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