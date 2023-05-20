«Барселона» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч Ла Лиги 

Тренерские штабы «Барселоны» и «Реала Сосьедад» определились со стартовыми составами команд на матч 35-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 20 мая на арене «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча – 22:00 по московскому времени.

«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен, Кунде, Альба, Бальде, Кессье, де Йонг, Бускетс, Дембеле, Рафинья, Левандовски.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Элустондо, Рико, Ле Норманн, Ильярраменди, Субименди, Мерино, Шо, Сёрлот, Барренечеа.

Добавим, что «Барселона» досрочно завоевала чемпионство Испании после победы над «Эспаньолом» в прошлом туре. Команда Хави идет на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 85 очков. «Реал Сосьедад» располагается на четвертом месте, набрав 62 очка после 34 игр.