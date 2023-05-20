Барбоза считает, что Кокорин может продолжить карьеру в топ-5 чемпионатах 

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина после его успешного выступления в чемпионате Кипра.

Отметим, что ранее 32-летний форвард был признан лучшим игроком сезона в Лиге СИТА.

«Для меня хорошая игра Кокорина не удивительна. Александр является топовым футболистом, он способен играть на более высоком уровне. Чемпионат Кипра для него не самый сильный вариант. Допускаю, что из «Ариса» он способен уехать в топ-5 чемпионатов. Это зависит от задач, которые он хочет реализовать», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин проводит текущий сезон в «Арисе» на правах аренды. Нападающий по-прежнему принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне за кипрскую команду он сыграл 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.