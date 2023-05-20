«Нотингем Форест» благодаря победе над «Арсеналом» избежал вылета из АПЛ

«Нотингем Форест» обеспечил себе сохранение прописке в АПЛ после того, как команда одержала минимальную победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что исход встречи также лишил «канониров» шансов обойти «Манчестер Сити» в турнирной таблице. Следовательно, команда Пепа Гвардиолы досрочно стала чемпионом АПЛ.

Добавим, что перед заключительным туром чемпионата Англии «Ноттингем Форест» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Команда ни при каких обстоятельствах не сможет опуститься в зону вылета, так как отрыв от нее составляет шесть очков. «Лидс», который идет на 18-й строчке, имеет 31 очко.

Напомним, что в последнем матче АПЛ подопечные Николаса Рендалла сыграют на выезде с «Кристал Пэлас». Игра состоится 28 мая.